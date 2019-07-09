Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал итоги поединка с Хорхе Масвидалем, который закончился нокаутом Аскрена за пять секунд, что стало рекордом UFC.
«Я не заслужил реванш. Меня отправили в нокаут за пять секунд. Стал ли я больше уважать Масвидаля после этого боя? Нет. Удар был отличным, но Хорхе омерзителен. В этот вечер я стал лучшим по соотношению оплаты и времени в октагоне. Кто ещё получил $ 200 тыс. за пять секунд?
Я не помню, что было в октагоне. Не помню колено. Я пришёл в себя только в больнице. Я проснулся и мне включили телевизор, где шёл бой Джона Джонса и Тиагу Сантоса. После этого я понял, что я проиграл Масвидалю. Люди имеют право хейтить меня после этого боя. Я шутил над соперниками и выигрывал. Теперь фанатам нужно выговориться», — приводит слова Аскрена MMAFighting.
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