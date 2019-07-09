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Команда Альвареса увеличила предложение Ковалёву

Команда Альвареса увеличила предложение Ковалёву
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутерская компания Golden Boy не оставляет попыток организовать поединок чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, сообщает Boxingnews24.

Ранее команда мексиканца уже предложила россиянину поединок, но у Ковалёва ответили отказом, так как сочли условия боя крайне невыгодными. Теперь в Golden Boy улучшили предложение для Сергея, но оно по-прежнему оценивается как неприемлемое. Промоутеры Ковалёва согласятся на бой лишь в том случае, если стриминговая плафторма DAZN гарантирует боксёру сразу несколько поединков. Пока непонятно, согласятся ли на такие условия у Альвареса и DAZN.

Пока же ожидается, что следующая встреча Сергея состоится всё же с Энтони Ярдом.

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