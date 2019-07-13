Ярд доволен, что бой с Ковалёвым пройдёт в России

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Энтони Ярд поделился ожиданиями от встречи с обладателем этого пояса Сергеем Ковалёвым. Британец доволен, что встретится с соперником в России, также он пообещал отобрать у Сергея звание чемпиона.
«Настало моё время, и я покажу миру, кто я есть. Долгое ожидание титульного боя разочаровывало, но я извлёк из этого пользу и теперь чувствую себя более подготовленным. Всё складывается как нельзя лучше. 24 августа состоится моя коронация, я реализую свою мечту. Рад, что достигну этой цели в России. Считаю правильным, что Ковалёв будет защищать титул дома, он заслуживает этого.
Как бы то ни было, знаю, что 24 августа ещё один титул чемпиона мира попадёт в руки британцам. Я добуду победу таким образом, что ни у кого не останется вопросов", — приводит слова Ярда BoxingScene.
Встреча Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 24 августа в Челябинске.
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