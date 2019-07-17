Нурмагомедов смог повалить чемпиона UFC в тяжёлом весе
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на тренировке в шутку напал на чемпиона организации в тяжёлом весе Даниэля Кормье и смог его повалить, после чего взять своего друга на болевой приём. Нурмагомедов воспользовался эффектом неожиданности, запрыгнул на Кормье, схватил его за шею и повалил на настил.
Видеозапись тренировки появилась в официальном «инстаграме» зала АКА.
Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему титульному поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242.
Даниэль Кормье свой следующий поединок проведёт против Стипе Миочича. Этот поединок пройдёт 17 августа 2019 года на турнире UFC 241 в Анахайме.
- 17 июля 2019
-
20:29
-
19:36
-
18:41
-
16:30
-
14:41
-
13:05
-
11:19
-
10:51
-
10:00
-
00:44
- 16 июля 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:28
-
20:59
-
19:33
-
18:59
-
17:56
-
16:32
-
15:26
-
14:05
-
11:57
-
10:00
-
00:44
- 15 июля 2019
-
23:41
-
22:45
-
21:54
-
20:24
-
19:41
-
18:56
-
17:45
-
16:13
-
15:10
-
14:45
-
13:12
-
11:50
Партнерский контент