Нурмагомедов смог повалить чемпиона UFC в тяжёлом весе

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на тренировке в шутку напал на чемпиона организации в тяжёлом весе Даниэля Кормье и смог его повалить, после чего взять своего друга на болевой приём. Нурмагомедов воспользовался эффектом неожиданности, запрыгнул на Кормье, схватил его за шею и повалил на настил.

Видеозапись тренировки появилась в официальном «инстаграме» зала АКА.



Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему титульному поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242.



Даниэль Кормье свой следующий поединок проведёт против Стипе Миочича. Этот поединок пройдёт 17 августа 2019 года на турнире UFC 241 в Анахайме.