На бой Сергея Ковалёва против Энтони Ярда можно будет попасть за 1700 рублей

24 августа российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт бой против британца Энтони Ярда. Ковалёву предстоит защита титула чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), который он завоевал в поединке против Элейдера Альвареса в феврале этого года.



Поединок пройдёт в родном для Сергея Челябинске. Интересно, что практически вся карьера Ковалёва прошла в США и бой с Ярдом станет для него четвёртым в России. Сегодня, 18 июля, в продажу поступили первые билеты стоимостью от 1700 до 5000 рублей.



Ковалёв — один из самых известных российских боксёров, он был чемпионом мира по версиям WBA и IBF. В настоящее время спортсмен владеет поясом WBO.