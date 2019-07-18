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На бой Сергея Ковалёва против Энтони Ярда можно будет попасть за 1700 рублей

На бой Сергея Ковалёва против Энтони Ярда можно будет попасть за 1700 рублей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

24 августа российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт бой против британца Энтони Ярда. Ковалёву предстоит защита титула чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), который он завоевал в поединке против Элейдера Альвареса в феврале этого года.

Поединок пройдёт в родном для Сергея Челябинске. Интересно, что практически вся карьера Ковалёва прошла в США и бой с Ярдом станет для него четвёртым в России. Сегодня, 18 июля, в продажу поступили первые билеты стоимостью от 1700 до 5000 рублей.

Ковалёв — один из самых известных российских боксёров, он был чемпионом мира по версиям WBA и IBF. В настоящее время спортсмен владеет поясом WBO.

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