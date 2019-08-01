Хирн: если Х. Фьюри победит Поветкина, он включится в борьбу за титулы

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал подписание контракта на бой экс-претендента на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри с экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.

«Я до сих пор не могу поверить, что этот бой состоится. Всё произошло очень быстро. У Хьюи Фьюри много смелости. В этом поединке большие риски, но и награда в случае победы будет для Фьюри очень высока. Если он сумеет победить Поветкина, он сразу же включится в борьбу за титулы. Это будет классный бой отличного карда. Большая ночь британского бокса», — приводит слова британского промоутера BoxingScene.

Напомним, что поединок Александра Поветкина с Хьюи Фьюри состоится 31 августа 2019 года.