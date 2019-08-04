Аскрен: кто-нибудь когда-то учил Ковингтона удушающему приёму?
Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Championship Бен Аскрен, выступающий ныне в UFC, прокомментировал поединок полусредневсов Робби Лоулера и Колби Ковингтона.
«Кто-нибудь когда-нибудь учил Колби проводить удушающий приём сзади? Хочу извиниться за поражение, потому что теперь вам придётся слушать разговоры Ковингтона и Усмана. Это будет чертовски невыносимо», — написал Аскрен на своей странице в «Твиттере».
Колби Ковингтон победил Робби Лоулера единогласным решением судей. В ходе поединка он провёл множество тейкдаунов, а на протяжении первых двух раундов несколько раз пытался провести удушающий приём, но так и не сумел этого сделать.
Отметим, в марте 2019 года Аскрен сумел победить Лоулера как раз удушающим приёмом.
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