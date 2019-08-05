Федерация кикбоксинга выразила соболезнования семьям утонувших спортсменок
Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования родным и близким вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой и чемпионки мира Фатимы Жагуповой.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации кикбоксинга России.
Спортсменки вчера, 4 августа, вечером после завершения сборов в Крыму купались в море в шторм. В итоге обе девушки утонули.
По некоторым данным, одна из девушек прыгнула с пирса в море и ударилась головой. После этого подруга бросилась её спасать, но в итоге обе спортсменки утонули. Сегодня утром тела девушек были найдены.
В Крыму проходили сборы команды России. Девушки проигнорировали штормовые предупреждения и отправились купаться на территории яхт-клуба «Юг». Их тела удалось извлечь после окончания шторма.
В Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
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