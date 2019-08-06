Ильин: мы отобрали на чемпионат мира лучших из лучших

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин подвёл итоги победного выступления своих подопечных в Таиланде. Напомним, сборная России одержала победу в общекомандном зачёте, повторив прошлогодний успех.

«Ожидали, что у женщин будет повторение результата, показанного год назад в Мексике, то есть те же четыре золотые медали. По мужчинам были надежды на прогресс, но завоевание четырёх золотых медалей стало безусловным успехом.

Для нас хорошо сложилась жеребьёвка, а в ряде весов тайцы не оправдали возлагавшихся на них надежд. В одной категории они не попали в вес, в других рано вылетели, проиграв бои. Это сыграло на пользу нашим ребятам, которые отработали на высоком уровне весь турнир, выложились и показали бойцовский характер. Чемпионат России в этом году был очень сильным и конкурентным. Многие хорошие парни показали соответствие уровню сборной, а потому конкуренция была уже на стадии отбора в команду. В результате мы отобрали на чемпионат мира лучших из лучших.

В мужской команде сенсаций не было. Все, кто показал высокий результат, были к этому готовы. Были и те, кто немного недоработал, но все завоёванные медали получились ожидаемыми. По ходу турнира было видно, что мы можем завоевать эти награды. Надеялись, что золотую медаль завоюет капитан команды Александр Абрамов. Мы не были согласны с решением судей в его финальном поединке с казахстанским спортсменом. Эта накладка немного подпортила впечатление от успешного в целом чемпионата", — сказал Ильин.