Дадашев отказался от предложения тренера остановить бой после 9-го раунда

Менеджер Максима Дадашева Эгис Климас побывал на похоронах боксёра. По словам функционера, в ходе боя россиянин не демонстрировал признаков слабости, а после девятого раунда отверг предложение тренера отказаться от продолжения поединка.

«Он был крепкий, сильный, всегда сосредоточенный. Никто не думал, что так получится. Он жил в доме, который я снимал, с другими спортсменами. Когда он умер, я зашёл к нему в комнату. На стенах у него были надписи, которые он сделал своей рукой: «стать чемпионом», «купить дом», «содержать семью». Так он мотивировал себя. Когда ложился на кровать, смотрел на них.

Причина смерти? Экспертиза сделана, но выписки пока нет. У него было сотрясение мозга, кровоизлияние. Перед боем он прошёл полностью всю медицину. В Штатах с этим строго: МРТ, кардиограмма. Сдал полностью все документы. Трудно рассуждать по поводу боя. Будет ли судебный процесс, неизвестно. Я знал его с первого дня, как он приехал в Америку. Он всегда просил, чтобы у него были сильные соперники. У него не было лёгких боев. К каждому он был готов на 100 процентов.

Макс не показывал, что ему плохо. В девятом раунде ещё потряс соперника. Может, он что-то и чувствовал, но не показывал. Перед десятым раундом у него тренер спрашивал: «Макс, давай остановим бой». Он не стал.

Последние слова, которые произнёс Дадашев: «Хочу пойти в раздевалку», — приводит слова Климаса петербургская редакция издания «Комсомольская правда».