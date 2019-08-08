Ян объявил о готовности провести бой с Эдгаром

Российский боец UFC Пётр Ян заинтересован в проведении боя с Фрэнки Эдгаром. Ранее представители экс-чемпиона в лёгком весе Эдгара объявили о том, что американец перейдёт в легчайший вес.

Комментируя новость о переходе в другую весовую категорию, Ян в своём «твиттере» опубликовал соответствующий эмодзи, намекнув на готовность к бою.

Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянина.



Эдгар планирует провести дебютный бой в этой весовой категории уже в ноябре. Ян в следующий раз также планирует выйти в октагон в конце года.

28 июля Эдгар потерпел поражение Макса Холлоуэя на турнире UFC 240 в Эдмонтоне. В прошлом Эдгар — чемпион UFC, неоднократно бился за титул. В сильнейшем промоушене мира он провёл 25 поединков, победил в 17 из них, проиграл 7 раз и свёл один бой к ничьей.



