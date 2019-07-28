Эдгар установил уникальный рекорд UFC
Ранним утром 28 июля мск в Эдмонтоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 240. В его главном событии состоялся титульный поединок Макса Холлоуэя и Фрэнки Эдгара. Холлоуэй одержал победу единогласным решением судей. Невзирая на поражение, Эдгару удалось установить уникальное достижение.
Проведя с Холлоуэм полный бой, общее количество проведённого Эдгаром времени в октагоне в UFC перевалило за семь часов, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Бон, что является рекордом для промоушена.
Напомним, в прошлом Эдгар — чемпион UFC, неоднократно бился за титул. В сильнейшем промоушене мира он провёл 25 поединков, победил в 17 из них, проиграл 7 раз и свёл один бой к ничьей.
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