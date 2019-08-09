А. Емельяненко выступит на турнире по боксу в Анапе
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что примет участие в боксёрском турнире, который будет проходить в Анапе.
Соревнования памяти Героя России Виктора Омелькова будут проходить с 13 по 17 августа. Как пояснил Емельяненко, участвовать в турнире ему разрешил тренер.
«Я буду драться. Смотрите, покажу в ринге всё, что могу. Вам понравится», — пообещал Емельяненко в видеообращении в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского спортсмена.
Ранее боец сообщил, что ему предложила контракт организация Bare Knuckle FC. Но следующий соперник российского спортсмена пока неизвестен. Также непонятно, подписал Емельяненко контракт или нет. О планах на будущее Емельяненко не сообщал.
А. Емельяненко получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC
- 9 августа 2019
-
15:25
-
14:36
-
13:22
-
12:14
-
11:29
-
10:48
-
09:55
-
00:43
-
00:02
- 8 августа 2019
-
22:27
-
21:23
-
20:39
-
19:36
-
18:34
-
17:36
-
16:33
-
16:12
-
15:59
-
15:07
-
12:55
-
12:10
-
11:32
-
10:14
-
09:36
-
08:26
-
06:29
-
00:31
- 7 августа 2019
-
23:27
-
21:24
-
20:06
-
19:42
-
18:46
-
17:35
-
16:27
-
16:01
Партнерский контент