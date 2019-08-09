А. Емельяненко выступит на турнире по боксу в Анапе

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что примет участие в боксёрском турнире, который будет проходить в Анапе.

Соревнования памяти Героя России Виктора Омелькова будут проходить с 13 по 17 августа. Как пояснил Емельяненко, участвовать в турнире ему разрешил тренер.

«Я буду драться. Смотрите, покажу в ринге всё, что могу. Вам понравится», — пообещал Емельяненко в видеообращении в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского спортсмена.

Ранее боец сообщил, что ему предложила контракт организация Bare Knuckle FC. Но следующий соперник российского спортсмена пока неизвестен. Также непонятно, подписал Емельяненко контракт или нет. О планах на будущее Емельяненко не сообщал.