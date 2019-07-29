А. Емельяненко получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что продолжит карьеру в промоушене Bare Knuckle FC, который занимается организацией кулачных боёв. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» видео и продемонстрировал контракт.

«Я буду радовать вас победами», — заключил Емельяненко.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

В октагон россиянин не выходил с августа 2018 года. Тогда он провёл поединок с Тони Джонсоном, он завершился ничьей. Ранее сообщалось, что следующим соперником Емельяненко может стать Сергей Харитонов.

Bare Knuckle FC — ведущий промоушен кулачных боёв. Именно в этой организации выступает российско-ирландский боец Артём Лобов. В Bare Knuckle FC он одержал победы над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи.