А. Емельяненко получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что продолжит карьеру в промоушене Bare Knuckle FC, который занимается организацией кулачных боёв. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» видео и продемонстрировал контракт.
«Я буду радовать вас победами», — заключил Емельяненко.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
В октагон россиянин не выходил с августа 2018 года. Тогда он провёл поединок с Тони Джонсоном, он завершился ничьей. Ранее сообщалось, что следующим соперником Емельяненко может стать Сергей Харитонов.
Bare Knuckle FC — ведущий промоушен кулачных боёв. Именно в этой организации выступает российско-ирландский боец Артём Лобов. В Bare Knuckle FC он одержал победы над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи.
А. Емельяненко: Харитонов не будет со мной драться, я вобью его в ринг
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