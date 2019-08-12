Первый канал покажет поединок Ковалёва и Ярда

Первый канал покажет бой российского боксёра, чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории Сергея Ковалёва с британцем Энтони Ярдом, сообщает официальный сайт телеканала. Поединок состоится 24 августа 2019 года в Челябинске. Прямой эфир начнётся в 21:25 мск.
Челябинск — родной город Ковалёва. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, и пока он является непобеждённым боксёром.
Предыдущий поединок Ковалёв провел в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.
Ярд является чемпионом мира по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.
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