Миочич: никогда не теряю боевого духа, мне ещё многое предстоит сделать

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Стипе Миочич после победы над соотечественником Даниэлем Кормье опубликовал фото с разбитым лицом, отметив, что важно никогда не терять боевого духа.
«Я достиг своих целей благодаря тяжёлой работе. Вот так выглядят неприятности… Я пятикратный чемпион мира, пожарный, муж, отец. Я никогда не теряю боевого духа. Мне ещё многое предстоит сделать», — написал под фотографией Миочич.
Фото доступно на странице Миочича в «Твиттере».
В главном бою UFC 241, который проходил 18 августа в Анахайме (США), Миочич одержал победу над 40-летним Кормье нокаутом. Американский боец хорватского происхождения нанёс 102 удара, из которых цели достигли 57.
В первом раунде зрители увидели очень яркий момент: Кормье взял Миочича на плечи, продержал более 10 секунд и уронил.
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