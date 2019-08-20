Миочич: никогда не теряю боевого духа, мне ещё многое предстоит сделать

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Стипе Миочич после победы над соотечественником Даниэлем Кормье опубликовал фото с разбитым лицом, отметив, что важно никогда не терять боевого духа.



«Я достиг своих целей благодаря тяжёлой работе. Вот так выглядят неприятности… Я пятикратный чемпион мира, пожарный, муж, отец. Я никогда не теряю боевого духа. Мне ещё многое предстоит сделать», — написал под фотографией Миочич.

Фото доступно на странице Миочича в «Твиттере».

В главном бою UFC 241, который проходил 18 августа в Анахайме (США), Миочич одержал победу над 40-летним Кормье нокаутом. Американский боец хорватского происхождения нанёс 102 удара, из которых цели достигли 57.



В первом раунде зрители увидели очень яркий момент: Кормье взял Миочича на плечи, продержал более 10 секунд и уронил.