Менеджер Усика сомневается, что его клиент проведёт бой с россиянином Федосовым
Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Александра Усика, опроверг информацию о том, что Усик проведёт бой с россиянином Андреем Федосовым.
«Не думаю, что Федосов будет соперником Александра. Ничего не хочу сказать плохого в адрес Федосова, но его имя в боксе не так на слуху, чтобы это было интересно телевидению и фанатам.
Да, были подобные разговоры с упоминанием его имени, но не думаю, что именно на нём остановятся. Конкретнее по соперникам Александра будут разговаривать на следующей неделе с (промоутером) Эдди Хирном. Но и вариант с Карлосом Такамом, насколько я знаю, пока не отброшен», — цитирует Климаса «Р-Спорт».
Предполагается, что Усик дебютирует в тяжёлом весе 12 октября в Чикаго (США).
Источник: Усик проведёт бой с российским тяжеловесом Федосовым
- 23 августа 2019
-
15:56
-
14:51
-
14:01
-
13:13
-
12:15
-
11:25
-
11:17
-
10:09
-
09:37
-
08:35
-
06:20
-
05:13
- 22 августа 2019
-
23:37
-
22:28
-
21:19
-
20:41
-
19:48
-
18:47
-
17:40
-
16:05
-
14:51
-
14:47
-
13:54
-
12:51
-
11:45
-
10:38
-
10:14
-
09:04
-
01:01
- 21 августа 2019
-
23:46
-
22:42
-
20:50
-
20:26
-
18:36
-
17:26
Партнерский контент