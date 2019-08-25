Лара нокаутировала Тернер

Завершился бой турнира Bellator 225 в Бриджпорте (США), в котором Колумбийка Алехандра Лара нокаутировала американку Тэйлор Тернер в первом раунде, не предоставив ей ни шанса, полностью контролировав ход поединка.



На счету Лары 8 побед в 11 боях, для Тернер это уже 5-е поражение в 7 встречах.



В главном поединке турнира сойдутся российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион, которые уже встречались 15 февраля. Тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара ногой в пах — Харитонов не смог продолжить бой.

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