Лара нокаутировала Тернер
Завершился бой турнира Bellator 225 в Бриджпорте (США), в котором Колумбийка Алехандра Лара нокаутировала американку Тэйлор Тернер в первом раунде, не предоставив ей ни шанса, полностью контролировав ход поединка.
На счету Лары 8 побед в 11 боях, для Тернер это уже 5-е поражение в 7 встречах.
В главном поединке турнира сойдутся российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион, которые уже встречались 15 февраля. Тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара ногой в пах — Харитонов не смог продолжить бой.
Ковалёв намекнул на возможность боя с победителем поединка Гвоздик — Бетербиев
- 25 августа 2019
-
05:41
-
00:19
- 24 августа 2019
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
21:06
-
20:52
-
19:44
-
19:35
-
19:17
-
18:19
-
17:28
-
16:34
-
15:52
-
14:57
-
13:17
-
12:57
-
11:27
-
11:04
-
09:57
-
03:20
- 23 августа 2019
-
23:49
-
22:49
-
20:26
-
19:55
-
18:34
-
17:49
-
15:56
-
14:51
-
14:01
-
13:13
-
12:15
Партнерский контент