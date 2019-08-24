Ковалёв намекнул на возможность боя с победителем поединка Гвоздик – Бетербиев
Российский боксёр Сергей Ковалёв, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом, поделился мыслями о будущих боях.
«Я выиграл и теперь открыт для боя с Канело или объединённых поединков для выявления абсолютного чемпиона. Этот турнир очень нужен. Там уже определилась пара Гвоздик — Бетербиев. Я отношусь к этому так — что ни делается, всё к лучшему. Значит, за один бой придётся два пояса забрать», — приводит слова 36-летнего россиянина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. 28-летний Ярд впервые уступил в своём 19-м бою на профессиональной арене.
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