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Гэтжи: надеюсь, Порье побьёт Хабиба

Гэтжи: надеюсь, Порье побьёт Хабиба
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFС в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.

«Мы любим наш спорт за его непредсказуемость. Хабиб будет работать в поединке по своему обычному плану. У Дастина хорошие данные, он видит свою цель. Думаю, этот бой будет неожиданно равным. Дастин очень хорош. Он победил меня, надеюсь, что победит и Нурмагомедова. Я бы не стал переводить Хабиба в партер, стоит только останавливать его проходы. Сначала стоит постараться уничтожить его ноги лоукиками, а потом работать по корпусу», — сказал Джастин Гэтжи.

Поединок Нурмагомедова и Порье возглавит кард турнира UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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