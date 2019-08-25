Гэтжи: надеюсь, Порье побьёт Хабиба

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFС в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.



«Мы любим наш спорт за его непредсказуемость. Хабиб будет работать в поединке по своему обычному плану. У Дастина хорошие данные, он видит свою цель. Думаю, этот бой будет неожиданно равным. Дастин очень хорош. Он победил меня, надеюсь, что победит и Нурмагомедова. Я бы не стал переводить Хабиба в партер, стоит только останавливать его проходы. Сначала стоит постараться уничтожить его ноги лоукиками, а потом работать по корпусу», — сказал Джастин Гэтжи.

Поединок Нурмагомедова и Порье возглавит кард турнира UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.