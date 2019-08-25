Гэтжи: надеюсь, Порье побьёт Хабиба
Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFС в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.
«Мы любим наш спорт за его непредсказуемость. Хабиб будет работать в поединке по своему обычному плану. У Дастина хорошие данные, он видит свою цель. Думаю, этот бой будет неожиданно равным. Дастин очень хорош. Он победил меня, надеюсь, что победит и Нурмагомедова. Я бы не стал переводить Хабиба в партер, стоит только останавливать его проходы. Сначала стоит постараться уничтожить его ноги лоукиками, а потом работать по корпусу», — сказал Джастин Гэтжи.
Поединок Нурмагомедова и Порье возглавит кард турнира UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
- 25 августа 2019
-
22:23
-
21:44
-
20:45
-
19:56
-
18:37
-
17:26
-
15:13
-
15:05
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
11:54
-
11:42
-
09:58
-
09:39
-
06:41
-
06:08
-
05:41
-
00:19
- 24 августа 2019
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
21:06
-
20:52
-
19:44
-
19:35
-
19:17
-
18:19
-
17:28
-
16:34
-
15:52
-
14:57
Партнерский контент