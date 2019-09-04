Нурмагомедов: за минувший год я вырос как боец и как мужчина

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что за год прошедший с момента скандально известного поединка с Конором Макгрегором, он стал гораздо лучше и как человек, и как боец.
«С момента турнира UFC 229 я вырос как боец, как мужчина, я вырос во всём. Я всем всё доказал, справился с давлением, справился с масс-медиа. Чувствую, что теперь я гораздо лучше как человек и как боец, чем был год назад. Век живи — век учись. Надеюсь, я меняюсь к лучшему.
Что касается конфликта после боя с Макгрегором, то если бы у меня была возможность что-то поменять, я бы ничего не менял. На сделанное мною, была причина. Я прекрасно себя чувствую, это был очень большой опыт для меня", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на YouTube-канале BT Sport.
7 октября россиянин будет во второй раз защищать титул в лёгком весе. Его соперником станет Дастин Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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