Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE
Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.
Хабиб Нурмагомедов всё-таки подерётся с Дастином Порье. Сегодня представители UFC выкатили официальный анонс ближайшей защиты пояса своей главной звезды из России. Как и ожидалось, Хабиб и Дастин подерутся на UFC 242 в Абу-Даби.
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7 сентября в Абу-Даби обстановка будет по кайфу! Что нужно знать о возвращении Нурмагомедова.
Это будет вторая защита титула для Нурмагомедова. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА. А титул россиянин завоевал за несколько месяцев до этого, когда в апреле в пяти раундах одолел Эла Яквинту и стал первым из нашей страны, кто сумел забрать чемпионский титул UFC именно в том формате, в котором главные бойцы планеты последние полтора десятка лет выявляют лучшего.
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19:30 Дождались! Всё официально!
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Биться Нурмагомедову придётся с другим чемпионом, по прозвищу Бриллиант. А Макгрегор может занимать очередь.
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