Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE

Хабиб Нурмагомедов всё-таки подерётся с Дастином Порье. Сегодня представители UFC выкатили официальный анонс ближайшей защиты пояса своей главной звезды из России. Как и ожидалось, Хабиб и Дастин подерутся на UFC 242 в Абу-Даби.

Хабиб и ещё шестеро россиян собираются подраться в Эмиратах осенью 7 сентября в Абу-Даби обстановка будет по кайфу! Что нужно знать о возвращении Нурмагомедова.

Это будет вторая защита титула для Нурмагомедова. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА. А титул россиянин завоевал за несколько месяцев до этого, когда в апреле в пяти раундах одолел Эла Яквинту и стал первым из нашей страны, кто сумел забрать чемпионский титул UFC именно в том формате, в котором главные бойцы планеты последние полтора десятка лет выявляют лучшего.

6 июля

19:30 Дождались! Всё официально!