Хабиб — Порье: прямая трансляция началась на «Чемпионате»!

В эти минуты в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье. «Чемпионат» транслирует прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита титула, в минувшем бою он победил Конора Макгрегора. Порье в минувшей встрече завоевал пояс временного чемпиона, победив Макса Холлоуэя.



В основном карде боя Хабиб – Порье пройдёт ещё четыре боя:



Эдсон Барбоза – Пол Фелдер

Ислам Махачев – Дэви Рамос

Кёртис Блейдс – Шамиль Абдурахимов

Майрбек Тайсумов – Диего Феррейра.

Напомним, «Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.