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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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Хабиб — Порье: прямая трансляция началась на «Чемпионате»!

Хабиб — Порье: прямая трансляция началась на «Чемпионате»!
Бокс/ММА / ММА 0

В эти минуты в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье. «Чемпионат» транслирует прямой эфир Первого канала боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита титула, в минувшем бою он победил Конора Макгрегора. Порье в минувшей встрече завоевал пояс временного чемпиона, победив Макса Холлоуэя.

В основном карде боя Хабиб – Порье пройдёт ещё четыре боя:

Эдсон Барбоза – Пол Фелдер
Ислам Махачев – Дэви Рамос
Кёртис Блейдс – Шамиль Абдурахимов
Майрбек Тайсумов – Диего Феррейра.

Напомним, «Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.

Хабиб — Порье, главный бой года. Это нельзя пропустить! LIVE
Осталось несколько часов. Турнир уже начался!
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