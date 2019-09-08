Нурмагомедов: готов дать Сен-Пьеру пояс, чтобы он сделал одну фотографию
Российский чемпион UFС Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что готов провести бой с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
«Сен-Пьер — отличный парень, великий чемпион и великолепный спортсмен. Он является отличным примером для подрастающего поколения. Если он захочет вернуться, если почувствует голод, если он захочет улучшить своё наследие и сможет уложиться в 155 фунтов, то я жду его.
Может, Жоржу нравится новый пояс? Если так, то я могу дать ему его. Пусть сделает одну фотографию. Но после этого ему придётся вернуть мне пояс обратно. Он хочет драться? Я с удовольствием приму поединок», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова MMAMania.
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