Нурмагомедов: готов дать Сен-Пьеру пояс, чтобы он сделал одну фотографию

Российский чемпион UFС Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что готов провести бой с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.



«Сен-Пьер — отличный парень, великий чемпион и великолепный спортсмен. Он является отличным примером для подрастающего поколения. Если он захочет вернуться, если почувствует голод, если он захочет улучшить своё наследие и сможет уложиться в 155 фунтов, то я жду его.



Может, Жоржу нравится новый пояс? Если так, то я могу дать ему его. Пусть сделает одну фотографию. Но после этого ему придётся вернуть мне пояс обратно. Он хочет драться? Я с удовольствием приму поединок», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова MMAMania.