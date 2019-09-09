Уайт: Хабиб в паре боёв от статуса величайшего в истории
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал выступление Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242, где он победил американца Дастина Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
«Хабиб выглядел невероятно. Он доминировал, хотя был драматичный момент, когда он чуть было не попался в ту «гильотину». Многие из неё так и не выбрались бы. А Хабиб настолько хорош, что смог сделать это.
Он особенный боец. Считаю, он всего в паре боёв от статуса лучшего бойца в истории. На протяжении долгого времени он остаётся непобедимым, да ещё и в таком сложном дивизионе», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Победная серия Нурмагомедова в смешанных единоборствах теперь составляет 28 боёв.
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