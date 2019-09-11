Менеджер Лебедева подтвердил, что Денис может вернуться в бокс ради боя с Макабу
Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра Дениса Лебедева, заявил, что Денис рассматривает вариант с возвращением на ринг ради боя с конголезцем Илунги Макабу.
«Есть мысли о том, чтобы вернуться. Он посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на бой с ним и остановить его победную серию над боксёрами из России. Пока это в обсуждении», — приводит слова Вадима Корнилова ТАСС.
Денис Лебедев объявил о завершении карьеры в июле 2019 года. Ранее сам Денис говорил о возможном поединке с Макабу, однако Корнилов отмечал, что соперником россиянина может стать экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Бейбут Шуменов.
Макабу в последних двух поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина.
Лебедев может возобновить карьеру ради встречи с Макабу или Шуменовым
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