Лебедев может возобновить карьеру ради встречи с Макабу или Шуменовым

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что не исключает возможности возобновления карьеры. При этом он даже назвал возможного соперника для возвращения на ринг.

«Друзья, а как вы отнесетёсь, если я попробую подготовиться к бою с Илунгой Макабу? У меня есть такая мысль. Если людям будет интересно, то я готов", — сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ».

Илунга Макабу в предыдущих двух поединках побеждал россиян. Сначала он нокаутировал Дмитрия Кудряшова, а затем по очкам победил Алексея Папина и стал официальным претендентом на титул по версии WBC.

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что боксёр действительно может вернуться в бокс, но отметил, что соперником россиянина может стать экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Бейбут Шуменов.

«В случае возвращения Денис мог бы провести бой с Бейбутом Шуменовым. Это был бы вариант прощального поединка», — приводит слова Корнилова ТАСС.