Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Лебедев может возобновить карьеру ради встречи с Макабу или Шуменовым

Лебедев может возобновить карьеру ради встречи с Макабу или Шуменовым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что не исключает возможности возобновления карьеры. При этом он даже назвал возможного соперника для возвращения на ринг.

«Друзья, а как вы отнесетёсь, если я попробую подготовиться к бою с Илунгой Макабу? У меня есть такая мысль. Если людям будет интересно, то я готов", — сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ».

Илунга Макабу в предыдущих двух поединках побеждал россиян. Сначала он нокаутировал Дмитрия Кудряшова, а затем по очкам победил Алексея Папина и стал официальным претендентом на титул по версии WBC.

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что боксёр действительно может вернуться в бокс, но отметил, что соперником россиянина может стать экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Бейбут Шуменов.

«В случае возвращения Денис мог бы провести бой с Бейбутом Шуменовым. Это был бы вариант прощального поединка», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент