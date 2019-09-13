Тренер Джошуа: я не рисковал здоровьем Энтони в ходе боя с Руисом

Роб Маккракен, тренер бывшего чемпиона в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа, не согласился с утверждением, будто бы он поставил под угрозу здоровье своего подопечного, который 1 июня потерпел поражение в титульном поединке с мексиканцем Энди Руисом.
Маккракена критиковали на фоне его признания, что он знал о сотрясении мозга у Джошуа, но просил боксёра провести ещё несколько раундов.
«В профессиональном боксе я уже не раз сталкивался с ситуацией, когда боксёры после тяжёлого раунда продолжали сражение и выигрывали бой. Мне приходилось снимать боксёров с боя, так как я понимал, что продолжение поединка было бы не в их интересах.
Я не доктор, и сотрясение, может, не совсем корректный термин. Но здоровье боксёров, с которыми я работаю, имеет для меня первостепенное значение. Я всегда использовал свой опыт, чтобы делать то, что казалось мне правильным», — приводит слова Маккракена Boxing News.
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