Джошуа: в поражении от Руиса виню не тренера, а только себя

Бывший чемпион в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, что ни разу не задумывался о переходе к другому тренеру, после того как 1 июня проиграл в титульном бою мексиканцу Энди Руису.
Джошуа, чьим тренером является Роб Маккракен, критиковали за то, что в том поединке он морально сломался в седьмом раунде, после того как в четвёртый раз оказался на ринге, и потерял интерес к дальнейшей борьбе.
«Мой стиль ведения боя был неправильным. Если бы я посмотрел на это глазами Роба, то подумал бы: что же он делает? Вспомните, как я действовал. Всё было неправильно.
Рядом со мной один из лучших тренеров. Это он привёл меня на вершину. Так что это я во всём виноват. Смотрю на себя в зеркало — и виню себя», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
7 декабря Джошуа и Руис проведут матч-реванш в Саудовской Аравии.
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