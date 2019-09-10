Джошуа: в поражении от Руиса виню не тренера, а только себя

Бывший чемпион в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, что ни разу не задумывался о переходе к другому тренеру, после того как 1 июня проиграл в титульном бою мексиканцу Энди Руису.

Джошуа, чьим тренером является Роб Маккракен, критиковали за то, что в том поединке он морально сломался в седьмом раунде, после того как в четвёртый раз оказался на ринге, и потерял интерес к дальнейшей борьбе.

«Мой стиль ведения боя был неправильным. Если бы я посмотрел на это глазами Роба, то подумал бы: что же он делает? Вспомните, как я действовал. Всё было неправильно.

Рядом со мной один из лучших тренеров. Это он привёл меня на вершину. Так что это я во всём виноват. Смотрю на себя в зеркало — и виню себя», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

7 декабря Джошуа и Руис проведут матч-реванш в Саудовской Аравии.