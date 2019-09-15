Видео: красивая капоэйра в бою Перейра — Коннелли на турнире UFC Fight Night 158

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В его основном карде прошёл поединок в полусреднем весе, в котором встретились Мичел Перрейра и Тимоти Коннелли. Настоящим украшением боя стала капоэйра в исполнении Перейры, который демонстрировал элементы этого боевого искусства на протяжении всего поединка. Тем не менее, это не помогло ему победить, Коннелли одержал победу решением судей.

После завершения шоу встреча Перейры с Коннелли получила бонус за лучший бой вечера. Отметим, что поединок был организован за несколько дней до турнира. Изначально с Перейрой должен был встретитсья россиянин Сергей Хандожко, но из-за проблем с визой он не смог прибыть на турнир. Тогда в UFC в срочном порядке подобрали новый вариант для Перейры.

Фрагменты боя Перейра — Коннелли доступны на «Чемпионате».