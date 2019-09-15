Видео: красивая капоэйра в бою Перейра — Коннелли на турнире UFC Fight Night 158

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В его основном карде прошёл поединок в полусреднем весе, в котором встретились Мичел Перрейра и Тимоти Коннелли. Настоящим украшением боя стала капоэйра в исполнении Перейры, который демонстрировал элементы этого боевого искусства на протяжении всего поединка. Тем не менее, это не помогло ему победить, Коннелли одержал победу решением судей.
После завершения шоу встреча Перейры с Коннелли получила бонус за лучший бой вечера. Отметим, что поединок был организован за несколько дней до турнира. Изначально с Перейрой должен был встретитсья россиянин Сергей Хандожко, но из-за проблем с визой он не смог прибыть на турнир. Тогда в UFC в срочном порядке подобрали новый вариант для Перейры.
Фрагменты боя Перейра — Коннелли доступны на «Чемпионате».
- 15 сентября 2019
-
13:22
-
12:29
-
11:33
-
11:04
-
09:21
-
08:20
-
07:56
-
07:18
-
00:38
- 14 сентября 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:44
-
19:49
-
18:45
-
18:03
-
17:01
-
15:41
-
14:36
-
13:52
-
12:31
-
11:40
-
10:14
-
09:19
-
08:00
-
07:50
-
07:10
-
01:04
- 13 сентября 2019
-
23:39
-
22:48
-
21:54
-
20:41
-
20:27
-
19:19
-
18:45
-
17:56