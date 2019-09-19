Дэна Уайт: Макгрегор может провести бой в начале года
Президент UFC Дэна Уайт пообщался с болельщиками смешанных единоборств посредством своей официальной странице в «Твиттере». Один из вопросов касался экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Функционер не смог назвать точной даты возвращения ирландца в октагон.
«Конор писал о бое в Дублине 14 декабря. Но в этот день у нас запланирован турнир в Лас-Вегасе. Так что если он не выступит там, то, скорее всего, он вернётся вначале года», — сказал Уайт.
14 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) планируется масштабный турнир UFC 245. В его ходе состоятся титульные поединки с участием чемпионки в двух весовых категориях Аманды Нуньес и чемпиона в полулёгкой весовой категории Макса Холлоуэя.
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