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Видео: яркое выступление Аскарова не помогло ему победить в дебютном бою в UFC

Видео: яркое выступление Аскарова не помогло ему победить в дебютном бою в UFC
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь на 22 сентября мск в Мехико состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. В его основном карде дебютную встречу в промоушене провёл российский боец наилегчайшего веса, экс-чемпион АСВ Аскар Аскаров. Ему противостоял девятый номер рейтинга Брендон Морено.

Встреча прошла в острой и напряжённой борьбе. Аскаров несколько раз за бой проводил эффектные броски и пытался закончить поединок удушающим приёмом. Во второй половине боя Морено прибавил, и в заключительном раунде он уже был близок к досрочной победе, но Аскару удалось вырваться из захвата соперника. По итогам трёх раундов судьи насчитали ничью.

Видео лучших моментов встречи Аскаров — Морено доступно на «Чемпионате».

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