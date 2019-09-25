Бойца ММА, который должен был провести поединок с Дациком, арестовали за разбой

Боец смешанных единоборств, в прошлом чемпион Европы по самбо и ММА Максим Новосёлов проходит подозреваемым по уголовному делу. Спортсмену вменяется разбойное нападение, сообщает 78.ru.

Бойцы ОМОН пришли к Новосёлову домой на минувшей неделе. Там он был задержан вместе с предполагаемым соучастником. В ходе обыска у Новосёлова нашли боевой револьвер. Через день после задержания 46-летнего бойца отпустили и сейчас он проходит по делу о разбое в качестве подозреваемого.

Отметим, что Новосёлов летом 2019 года должен был провести поединок с другим скандальным бойцом ММА Вячеславом Дациком, который вышел из мест лишения свободы не так давно. Но та встреча сорвалась из-за травмы Вячеслава.

Следующий бой Новосёлова был запланирован на 12 октября. Предполагалось, что Максим выступит на турнире Fight Nights Global 94, его соперником должен был стать экс-боец UFC Дмитрий Смоляков. Пока неизвестно, сможет ли Новосёлов появиться в октагоне.