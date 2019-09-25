Ф. Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт поединок в рамках турнира Bellator, который организация собирается устроить в России. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

«Россия — интересная территория. У нас есть несколько предложений. Я действительно считаю, что Фёдор выступит в России, и это совпадёт с запуском Bellator», — написал Кокер в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Емельяненко может провести прощальный бой 29 декабря в Японии.

Последний раз 42-летний Емельяненко выходил в октагон в январе 2019 года, когда его соперником стал американец Райан Бейдер, нокаутировавший соперника за 35 секунд в первом раунде.

Всего на счету Емельяненко 38 побед в 45 поединках в MMA. Российский боец потерпел шесть поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.