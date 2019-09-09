Источник: Фёдор Емельяненко может провести прощальный бой 29 декабря в Японии

Bellator ведёт переговоры о проведении прощального поединка российского бойца Фёдора Емельяненко в Японии, сообщает The Athletic. По информации источника, президент Bellator Скотт Кокер обсуждает условия проведения поединка с промоушеном Rizin Fighting Federation о поединке 29 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести несколько поединков по всему миру перед завершением карьеры.
Предполагается, что соперником Емельяненко в поединке 29 декабря станет американец Куинтон Джексон.
Предыдущий бой Емельяненко провёл в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером. Россиянин был нокаутирован в первом раунде.
Что касается Куинтона Джексона, то 40-летний экс-боец UFC провёл последний поединок 29 сентября 2018 года на турнире Bellator 206 и нокаутировал Вандерлея Силву.
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