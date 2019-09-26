Источник: Поветкин сразится с Хантером в андеркарде реванша Руис – Джошуа
Российский боксёр Александр Поветкин сразится с американцем Майклом Хантером 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, который состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сообщает BoxingScene.
Издание утверждает, что переговоры между представителями Поветкина и Хантера находятся в финальной стадии. Последним соперником Хантера был россиянин Сергей Кузьмин, который проиграл американцу 13 сентября и лишился титула чемпиона WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.
40-летний Поветкин последний раз выходил на ринг 31 августа, когда его соперником был 24-летний британец Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона Фьюри. Поветкин одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе по версии WBA International.
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