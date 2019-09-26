Поветкин назвал Х. Фьюри грязным боксёром

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал победу в поединке с британцем Хьюи Фьюри, который состоялся 31 августа. 40-летний Поветкин победил 24-летнего Фьюри и завоевал вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе по версии WBA International.

Поветкина спросили, почему он не обращал внимание рефери на действия соперника, когда тот опасно выходил из клинчей и задевал Александра локтями.

«Фьюри — грязный боксёр. Мне говорили: ударь его в ответ так же. Но я отвечал, что просто не могу этого сделать.

Я такой спортсмен, какой есть, и не привык таким заниматься. Наверное, рефери для этого и есть на ринге, чтобы наблюдать. И следить за тем, чтобы поединок проходил по правилам», — приводят слова Поветкина «Известия».