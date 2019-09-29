Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:30 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Одноклубник Макгрегора: Конор вернётся в октагон другим человеком

Одноклубник Макгрегора: Конор вернётся в октагон другим человеком
Бокс/ММА / ММА 0

Макван Амирхани, одноклубник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, уверен, что Макгрегор сделал выводы из своих ошибок. По словам Амирхани, Конор должен вернуться в октагон в начале 2020 года.

«Макгрегор понимает, что спортсмен становится счастлив не из-за денег, а благодаря возможности выступать. Он голоден до выступлений. Верю, что он вернётся в октагон.

Макгрегор доказывал не один раз, что его мышление отличается от других. Он несколько раз совершал ошибки, но мы все ошибаемся и учимся благодаря этому. Он вернётся в октагон другим человеком. Макгрегор никогда не забывал о тренировках, он работал над собой. Он должен вернутся в январе-феврале 2020 года», — приводит слова Амирхани MMAJunkie.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент