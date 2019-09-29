Одноклубник Макгрегора: Конор вернётся в октагон другим человеком
Макван Амирхани, одноклубник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, уверен, что Макгрегор сделал выводы из своих ошибок. По словам Амирхани, Конор должен вернуться в октагон в начале 2020 года.
«Макгрегор понимает, что спортсмен становится счастлив не из-за денег, а благодаря возможности выступать. Он голоден до выступлений. Верю, что он вернётся в октагон.
Макгрегор доказывал не один раз, что его мышление отличается от других. Он несколько раз совершал ошибки, но мы все ошибаемся и учимся благодаря этому. Он вернётся в октагон другим человеком. Макгрегор никогда не забывал о тренировках, он работал над собой. Он должен вернутся в январе-феврале 2020 года», — приводит слова Амирхани MMAJunkie.
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