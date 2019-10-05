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Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
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04:00 Мск
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Головкин получит $ 15 млн за бой, Деревянченко – $ 5,2 млн

Головкин получит $ 15 млн за бой, Деревянченко – $ 5,2 млн
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Стали известны суммы гонораров, которые заработают Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко по итогам предстоящего боксерского поединка.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин получит на свой банковский счет $ 15 млн. Его соперник Сергей Деревянченко — $ 5,2 млн.

Бой Головкин – Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Геннадий «GGG» Головкин – Сергей «Техник» Деревянченко. Бой за пояс чемпиона мира эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.

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