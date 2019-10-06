Хукер уверенно победил экс-соперника Хабиба. Видеообзор боя на UFC 243

Во втором по значимости бою UFC 243 15-й номер лёгкого дивизиона организации Дэн Хукер сделал серьёзную заявку на попадание в топ-10. Единогласным судейским решением он выиграл у Эла Яквинты, занимающего шестую строчку в рейтинге легковесов.



После трёх раундов судьи отдали победу новозеландцу (30-27, 30-27, 30-26), который доминировал над соперником как в стойке, так и в партере

Видео доступно на «Чемпионате».

В главном бою турнира UFC 243 Исраэль Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером.

Основной кард



Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.

Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.

Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.

Предварительный кард



Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.

Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.

Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.