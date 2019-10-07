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Аскрен: Адесанья — чёртова суперзвезда

Аскрен: Адесанья — чёртова суперзвезда
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен оставил слова похвалы новоиспечённому чемпиону UFC Исраэлю Адесанье.

«Я крайне критичен ко всему, но некоторые из вас просто не догоняют. Исраэль Адесанья — чёртова суперзвезда. У него невероятная харизма, он уникален, отлично говорит и умеет драться», — написал в своём твиттер-аккаунте Бен Аскрен.

Адесанья стал регулярным чемпионом UFC в среднем весе 5 октября на турнире UFC 243, победив нокаутом во втором раунде Роберта Уиттакера. На счету Адесанья 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он не потерпел ни одного поражения.

Аскрен в июле 2019 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Хорхе Масвидалю нокаутом в первом раунде.

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