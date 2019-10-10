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Владимир Путин: мой первый вид спорта — бокс. Там мне сломали нос

Владимир Путин: мой первый вид спорта — бокс. Там мне сломали нос
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с боксёрами на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» в Нижнем Новгороде. Глава государства в ответ на приглашение посетить тренировку ответил, что бокс был его первым видом спорта, но он закончил заниматься им после того, как ему сломали нос.

«У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось. Время ушло, и потом я перешёл в другой вид спорта», — цитирует Путина телеканал «Звезда».

Боксёры при встрече с Путиным вручили ему подарок — бриллиантовую перчатку с инициалами боксёров, которые стали чемпионами мира.

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