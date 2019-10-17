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Ковалёв: после победы над Канело передо мной откроются новые возможности

Ковалёв: после победы над Канело передо мной откроются новые возможности
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBO в полутяжелом весе российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, что очень мотивирован перед боем с с обладателем титула WBA Саулем Альваресом. По его словам, победа откроет перед ним колоссальные возможности.

«Думаю, я смогу драться ещё два года, потому что сейчас у меня отличная команда и такие замечательные тренеры, как Макгирт. Я очень мотивирован, чтобы одержать победу над Канело, потому что после неё передо мной откроются новые возможности», — приводит слова Ковалёва boxingnews24.

Российский боксёр проведёт бой с Канело 2 ноября в Лас-Вегасе. На счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 из них — нокаутом), две ничьи и одно поражение. В ростере Ковалёва 34 победы (29 из них — нокаутом), одна ничья и три поражения.

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