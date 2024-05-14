Майк Тайсон назвал фаворита в бою Усик — Фьюри

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался по поводу предстоящего поединка в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.

«С нетерпением жду боя Фьюри-Усик. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он просто подавит его своей мощью. Я должен выбрать Фьюри. Я думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжёлом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами», — сказал Тайсон на YouTube-канале FightHype.com.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).