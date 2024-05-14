Тайсон и Пол дружески потолкались на первой битве взглядов

Легендарный боксёр Майк Тайсон и популярный американский видеоблогер Джейк Пол провели первую дуэль взглядов в преддверии своего поединка.

Первая битва взглядов Тайсона и Пола:

Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Последний раз он провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику, Кевину Макбрайду. Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: