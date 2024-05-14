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Российский тренер сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

Российский тренер сделал прогноз на бой Усик — Фьюри
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Российский тренер Виталий Сланов высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Если Тайсон Фьюри будет в форме, он выиграет по очкам. Они не нокаутёры. Нокаута я не жду. Нокаутом может проиграть только Тайсон Фьюри. Если Усик затаскает его темпом. Но не думаю, что Александр будет рисковать», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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