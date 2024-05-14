В команде Петра Яна рассказали, когда россиянин проведёт следующий бой в UFC

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе россиянин Пётр Ян планирует провести следующий поединок в промоушене до конца 2024 года.

«Пётр восстанавливается быстрыми темпами. Он проводит тренировки, поддерживает форму. До конца года планируется его следующий бой», — заявил представитель команды Яна ТАСС.

Напомним, Пётр Ян последний раз выходил в октагон 10 марта на турнире UFC 299. Его оппонентом был топовый китайский боец Сонг Ядонг. К поединку Ян подходил на серии из трёх поражений. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой с октября 2021 года, когда он завоевал пояс временного чемпиона UFC в категории до 61 кг.

Пётр Ян проходит реабилитацию после боя с Ядонгом: