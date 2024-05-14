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Виталий Сланов высказался о спорных судейских решениях в боях Усика

Виталий Сланов высказался о спорных судейских решениях в боях Усика
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Российский тренер Виталий Сланов высказался о поединках звёздного украинского тяжеловеса Александра Усика (21-0, 14 KO), результаты которых, по его мнению, могут вызвать вопросы.

«Я считаю, что бой с Чисорой он не выиграл. А с Дюбуа судья мог остановить поединок и дать нокаут. Было очень спорно. Если бы судья остановил, все бы сказали, что правильно. 90% одобрили бы решение рефери. А со временем это забывается», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Усик сразится за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри.

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