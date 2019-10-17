Сен-Пьер поделился мыслями об Артуре Бетербиеве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился мнением о чемпионе мира по боксу по версии IBF в полутяжёлом весе Артуре Бетербиеве, с которым он дружит. Оба проживают в Канаде и познакомились несколько лет назад.

«У Артура невероятная дисциплина. Благодаря религии он не пьёт, не ходит на вечеринки. Парень получает удовольствие от жизни просто так. Нет, мы не спарринговали, но он очень мощный, оказывает невероятное давление на соперников, и это заставляет их паниковать. Он, как вино, с годами становится лучше и лучше», — сказал Сен-Пьер в интервью, размещённом на YouTube-канале Top Rank.

Напомним, ранним утром 19 октября мск Бетербиев проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.