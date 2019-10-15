Россиянин и украинец определят лучшего в мире. Гвоздик — Бетербиев. LIVE

Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) первыми решились определить лидера самого русскоязычного дивизиона современного профессионального бокса. Россиянин и украинец ведут идеальные рекорды и продолжают нокаутировать практически всех, кто выходит с ними в ринг (Артур все свои 14 боёв выиграл досрочно).
Гвоздик не так давно, 1 декабря 2018 года стал чемпионом мира по версии WBC, отправив в нокаут (и трёхнедельную кому) многолетнего обладателя этого ремня Адониса Стивенсона. Бетербиев «чемпионит» уже два года, правда, свой путь по линии IBF он по разным причинам проводит более скромно — украинец станет первым реально опасным соперником для Артура во всей его профессиональной карьере.
15 октября
20:00 Боксёры провели первую дуэль взглядов и пообщались лично. Бой совсем скоро, 18 октября в Филадельфии (США).
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