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Бой Гвоздик — Бетербиев, 18 октября 2019 — онлайн-трансляция

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
«Чемпионат»
Россиянин и украинец определят лучшего в мире. Гвоздик — Бетербиев. LIVE
В самом шикарном дивизионе мирового профи-бокса наконец-то будет объединительный бой двух чемпионов!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) первыми решились определить лидера самого русскоязычного дивизиона современного профессионального бокса. Россиянин и украинец ведут идеальные рекорды и продолжают нокаутировать практически всех, кто выходит с ними в ринг (Артур все свои 14 боёв выиграл досрочно).

Гвоздик не так давно, 1 декабря 2018 года стал чемпионом мира по версии WBC, отправив в нокаут (и трёхнедельную кому) многолетнего обладателя этого ремня Адониса Стивенсона. Бетербиев «чемпионит» уже два года, правда, свой путь по линии IBF он по разным причинам проводит более скромно — украинец станет первым реально опасным соперником для Артура во всей его профессиональной карьере.

15 октября

20:00 Боксёры провели первую дуэль взглядов и пообщались лично. Бой совсем скоро, 18 октября в Филадельфии (США).

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